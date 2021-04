Pd | Morassut | ' le Agorà occasione per restituirgli un' anima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Pd è in evidente declino. Cosa ha tolto l'alla sinistra? Quel popolo perduto di cui parla Tronti, si è smarrito perchè in questi ultimi 20 anni si è disgregata la nostra base sociale". Lo dice Robertoalla presentazione del manifesto Le, promosso da Goffredo Bettini. "Io penso che' sia una zona franca in un momento tra i più difficili della sinistra e del Pd negli ultimi anni", dobbiamo "ridare un'e un'espressività al nostro agire".