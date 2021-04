(Di lunedì 12 aprile 2021) "Una parte importante dei 209mld delPlan andranno al SUD. Un'occasione per finanziare infrastrutture, digitalizzazione e sanità. Investimenti per creare lavoro e colmare i divari sociali e ...

Advertising

tvbusiness24 : #Recovery, Tajani e Carfagna: priorità al Sud. Necessari investimenti per creare lavoro e colmare il gap sociale?? - giornaleradiofm : Recovery: Tajani vede Carfagna, priorità Sud: (ANSA) - ROMA, 12 APR - 'Una parte importante dei 209mld del Recovery… - jachetto : @Antonio_Tajani A parte che Arcuri si è messo in gioco quando trovare le mascherine era un'impresa, l'amuchina un m… - Profilo3Marco : RT @agorarai: “La crisi dell’ex Embraco viene da lontano, e va affrontata. Il tema è dare una politica industriale vera all’Italia e all’Eu… - paoloigna1 : RT @agorarai: “La crisi dell’ex Embraco viene da lontano, e va affrontata. Il tema è dare una politica industriale vera all’Italia e all’Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Tajani

Agenzia ANSA

"Una parte importante dei 209mld delPlan andranno al SUD. Un'occasione per finanziare infrastrutture, digitalizzazione e sanità. Lo afferma Antonioa margine di un incontro con il ...Peccato che, in realtà, quella parolina di sole tre lettere sia utilizzata dai vari, Letta, ...prerogativa esclusiva degli italiani)? Alla vigilia della presentazione all'Ue del nuovo...(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Una parte importante dei 209mld del Recovery Plan andranno al SUD ... Con Mara Carfagna stiamo andando nella giusta direzione". Lo afferma Antonio Tajani a margine di un ...Pescara. “Il cambio di Autorità di Sistema Portuale da Ancona a Civitavecchia fornirebbe un valore aggiunto al Corridoio Tirreno-Adriatico, con conseguenti benefici a livello economico per l'intero te ...