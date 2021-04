Quando visualizza e non risponde ma mette like: ecco cos’è l’orbiting (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ capitato a tutti almeno una volta nella vita e ora ha anche un nome. ecco cos’è l’orbiting, un’evoluzione del ghosting. Il ghosting è il male del secolo per i Millenials e la GenZ, insomma per tutti coloro che vivono con i social e che basano la maggior parte delle interazioni sociali su Whatsapp o Instagram, un qualcosa che la pandemia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ capitato a tutti almeno una volta nella vita e ora ha anche un nome., un’evoluzione del ghosting. Il ghosting è il male del secolo per i Millenials e la GenZ, insomma per tutti coloro che vivono con i social e che basano la maggior parte delle interazioni sociali su Whatsapp o Instagram, un qualcosa che la pandemia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L0NGFL1GHT_ : ok che è taeyong ma la cosa che io odio di più è quando mandi un messaggio e la persona ti visualizza senza risponderti mamma miaaaaa - caIumfIowrs : RT @harryishabit_: quando la squad visualizza e non risponde ai miei messaggi - G00DYEARSS : RT @harryishabit_: quando la squad visualizza e non risponde ai miei messaggi - harryishabit_ : quando la squad visualizza e non risponde ai miei messaggi - 1stladyofgrunge : quando pubblichi una storia per lui, ma la visualizza e non risponde: -

