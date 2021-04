Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 11 aprile 2021) Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria e Napoli, in campo al Marassi alle ore 15.00. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen Foto: samp twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Queste ledi, in campo al Marassi alle ore 15.00.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen Foto: samp twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - infoitsport : IL MATTINO - Sampdoria-Napoli, gli 11 di Gattuso. Ringhio cambia quasi mezza squadra - eleuricchio : Solo io non capisco la scelta delle maglie in Sampdoria Napoli? Mah. #SampdoriaNapoli - ReErthu : Che le mosse di attacco in una competizione per vincere uno scudetto per esempio no può significare il gol perché u… -