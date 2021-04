Daydreamer anticipazioni 12 aprile | Leyla preoccupata per le sorti di Nihat

(Di domenica 11 aprile 2021) Televisione Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione.ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi. Pubblicato su 112021– Le ali del sogno torna lunedì 122021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le trame del sequel della narrazione della popolare soap opera con protagonista Can Yaman raccontano che la primogenita degli Aydin è moltoper la salute del padre. Nel nuovo episodio di inizio settimana di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della serie tv romantica turca) non mancano quindi i colpi di scena. L’attenzione però è concentrata stavolta sulle vicende non della coppia principale dello ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer 12-16 aprile 2021: anticipazioni e trame - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 12 aprile 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 12-16 aprile: Can e Sanem tornano insieme - DiSoia : Ok volevo guardare la puntata di Amici con il restart ma visto che il sito ormai è incomprensibile mi vado a recupe… - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 - #Daydreamer #anticipazioni #aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

, l'attrice di Guliz (Sibel Sisman) chiarisce perché è andata via dalla soap Da quando è iniziata l'ultima parte di- Le ali del sogno gli stravolgimenti sono stati ...Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione. Leyla ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi.Anticipazioni DayDreamer, l'attrice di Guliz (Sibel Sisman) chiarisce perché è andata via dalla soap Da quando è iniziata l'ultima parte di DayDreamer - ...Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione. Leyla ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi.