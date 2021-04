La pagina 'privata' su Fb dei 18 mila sanitari no vax (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - C'è un gruppo privato in Facebook che raccoglie oltre 18mila operatori sanitari no vax, un numero che cresce di minuto in minuto, di cui oltre la metà si sono iscritti nell'ultima settimana, e che sta organizzando una manifestazione a Roma per il 21 aprile. Medici, infermieri, operatori - socio sanitari, psicologi di tutta Italia, uniti dalla battaglia contro il vaccino e dalla volontà di opporsi al decreto legge che impone a queste categorie l'obbligo di farsi immunizzare. Le strategie per aggirare la legge “Uniti si può vincere. E' un momento buio e drammatico, dobbiamo essere coesi”, è l'incitamento di uno di loro letto dall'AGI che ha avuto accesso al gruppo denominato 'No all'obbligo del vaccino per i sanitari uniamoci vinceremo'. Tanti post sono dedicati alle strategie ritenute migliori per aggirare ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - C'è un gruppo privato in Facebook che raccoglie oltre 18operatorino vax, un numero che cresce di minuto in minuto, di cui oltre la metà si sono iscritti nell'ultima settimana, e che sta organizzando una manifestazione a Roma per il 21 aprile. Medici, infermieri, operatori - socio, psicologi di tutta Italia, uniti dalla battaglia contro il vaccino e dalla volontà di opporsi al decreto legge che impone a queste categorie l'obbligo di farsi immunizzare. Le strategie per aggirare la legge “Uniti si può vincere. E' un momento buio e drammatico, dobbiamo essere coesi”, è l'incitamento di uno di loro letto dall'AGI che ha avuto accesso al gruppo denominato 'No all'obbligo del vaccino per iuniamoci vinceremo'. Tanti post sono dedicati alle strategie ritenute migliori per aggirare ...

