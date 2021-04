Inter, Steven Zhang blocca tutto: la cessione non è più una priorità (Di venerdì 9 aprile 2021) Steven Zhang blocca la cessione dell’Inter Il momento di crisi che ha colpito Suning sembra ormai essere passato e conseguentemente anche l’Inter torna a respirare. Secondo quanto riportato da tuttosport, il presidente Zhang è atteso in Italia nei prossimi giorni per assistere alle ultime partite di questo campionato che potrebbe regalare alla squadra di Conte la vittoria finale. Motivo in più questo, che ha quasi Interrotto ogni trattativa per la cessione del club e che ne potrebbe aumentare il valore per un’eventuale vendita, che resta sempre all’orizzonte. “La conquista dello scudetto, secondo le aspettative della famiglia Zhang, farebbe aumentare il valore del club. Si potrebbe così ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)ladell’Il momento di crisi che ha colpito Suning sembra ormai essere passato e conseguentemente anche l’torna a respirare. Secondo quanto riportato dasport, il presidenteè atteso in Italia nei prossimi giorni per assistere alle ultime partite di questo campionato che potrebbe regalare alla squadra di Conte la vittoria finale. Motivo in più questo, che ha quasirotto ogni trattativa per ladel club e che ne potrebbe aumentare il valore per un’eventuale vendita, che resta sempre all’orizzonte. “La conquista dello scudetto, secondo le aspettative della famiglia, farebbe aumentare il valore del club. Si potrebbe così ...

