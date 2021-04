Advertising

M5S_Europa : #Lombardia: le scene degli anziani in coda al freddo per il #vaccino è l’ennesima dimostrazione del fallimento dell… - GabrieleCane1 : #vaccini Il fallimento di un'Europa senza identità - holdfastboy : l'europa è un fallimento anche sulla salute. - ninobizzintino : ...la sta portando sul baratro del fallimento. Poi, sembra sfuggire a tutti, che la Juve è una squadra che ha come… - sabahelher : @ChilErminia @PiazzapulitaLA7 @GiannattasioLi Spiegate ora @Europarl_IT #GovernoDraghi tutti i #politici che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento Europa

QUOTIDIANO.NET

Nel frattempo, sarebbe sbagliato non avviare da subito una riflessione su questa. Per chiedersi se ne serva "di più" per essere più forte con Pfizer come con la Turchia; se non vada finalmente ...C'è chi sostiene che in Italia ci sono più morti di Covid anche perché siamo il Paese più vecchio d'. Ma in Germania l'età media è di un anno superiore all'Italia. C'è poi ildella ...È del febbraio scorso la notizia della decisione dell’AUSL della Romagna di ridare all’Ospedale di Lugo una propria autonomia, con un percorso che sarebbe iniziato con la nomina di un direttore sanita ...Mi sorprende di essere sola io a dirlo: se uno Stato si affida ai militari per delle funzioni civili, significa che dichiara fallimento. Mettere lì un ... che sia successo in nessun altro Paese ...