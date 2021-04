Clarice soffre l’assenza di Lecter

Leggi su wired

(Di giovedì 8 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vsjoRzezy4I Non è un caso che, il sequel e spinoff televisivo del seminale thriller psicologico del 1991 Il silenzio degli innocenti debutti questo 9 aprile proprio su Rai2, il canale dei “procedurali in chiaro” come Criminal Minds, Ncis e così via. La serie incentrata suStarling, la recluta dell’Fbi che con l’aiuto dello psichiatra cannibaleera riuscita a scovare il serial killer Buffalo Bill nel film di culto ispirato ai romanzi di Thomas Harris si iscrive nel genere poliziesco dai risvolti psicologici e i toni dark (ma non tanto da fargli perdere il visto della censura “per tutti”) di cui Csi – Scena del crimine è il più illustre rappresentante sul piccolo schermo.è ambientato nel 1993, alcuni mesi dopo le imprese dell’assassino seriale che rapiva ...