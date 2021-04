Draghi ‘soddisfatto’ della Libia sui migranti | è polemica | “Ignora violazioni diritti umani”

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) MILANO – Il premier Mario Draghi vola in Libia per riannodare i fili della diplomazia italiana nel versante sud del Mediterraneo ed esprime la propria “soddisfazione” per il lavoro svolto dalla Guardia Costiera libica in tema di migranti. Un’affermazione che trascina il premier al centro della bagarre politica, scatenando le critiche dei partiti di sinistra e di centrosinistra che definiscono “inaccettabili” le parole di Draghi, colpevole di ignorare “violenze e torture” ed una “sistematica violazione dei diritti umani”. BOLDRINI: GRAVE DRAGHI DIMENTICHI TORTURE NEI CAMPI LIBICI