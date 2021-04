“Barbara d’Urso resta a Mediaset con un solo programma”: la scelta (Di martedì 6 aprile 2021) Le ultime novità sul futuro professionale della conduttrice napoletana: a quanto pare il passaggio in Rai non è così concreto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 aprile 2021) Le ultime novità sul futuro professionale della conduttrice napoletana: a quanto pare il passaggio in Rai non è così concreto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

mutteerr : @gesufelino non sai mai una sega sei tu la barbara d'urso del twitter - giuliamarzam : RT @Federicag2000: Tommaso: “oggi ho fatto un’intervista e ad un certo punto la giornalista mi ha detto che non sono andato da barbara D’Ur… - Anna__polly : RT @Federicag2000: Tommaso: “oggi ho fatto un’intervista e ad un certo punto la giornalista mi ha detto che non sono andato da barbara D’Ur… - Ro_finocchiaro : RT @Federicag2000: Tommaso: “oggi ho fatto un’intervista e ad un certo punto la giornalista mi ha detto che non sono andato da barbara D’Ur… - AleCaruso87 : RT @Federicag2000: Tommaso: “oggi ho fatto un’intervista e ad un certo punto la giornalista mi ha detto che non sono andato da barbara D’Ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News