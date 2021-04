Amazon | offerte e sconti videogiochi e informatica del 6 4 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021) Glidi oggi includono Monster Hunter Rise, un laptop da gaming MSI, un valido monitor Samsung e il cambio per i volanti Logitech. Ledi oggi non sono molte ma includono un piccolo sconto su Monster Hunter Rise, vendutissimo capitolo per Switch della celebre serie Capcom. Si fanno inoltre notare il rapido ritorno in sconto del laptop MSI GP75 Leopard, equipaggiato con una RTX 2060, e del monitor ACER Predator XB253QGP, uno schermo IPS da 144 Hz di buona qualità. A chiudere, infine, troviamo un ritorno a un prezzo più appetibile per il cambio dei volanti … Notizie giochi L'articolodel 6/4/– Notiziaper PC e ...