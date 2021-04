Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 10:10 (Di lunedì 5 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa blindata Italia zona rossa controlli a tappeto per evitare alle tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in città in ville e giardini e sulle spiagge Caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonati Intanto il ministro della Salute speranza prorogato la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile prorogate fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia calano i decessi calano anche i contagi 18.000 positivi nell’ultimo bollettino 326 decessi tasso di positività al 7 1% in calo prosegue la campagna vaccinale con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che sottolinea che nella regioneinoculo anno 25 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa blindata Italia zona rossa controlli a tappeto per evitare alle tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in città in ville e giardini e sulle spiagge Caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonati Intanto il ministro della Salute speranza prorogato la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile prorogate fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia calano i decessi calano anche i contagi 18.000 positivi nell’ultimo bollettino 326 decessi tasso di positività al 7 1% in calo prosegue la campagna vaccinale con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che sottolinea che nella regioneinoculo anno 25 ...

