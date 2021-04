Sacchi | ' Conte bravissimo | ma deve osare di più Juve | dovevi accontentare Sarri'

(Di lunedì 5 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Conte

La Gazzetta dello Sport

L'Inter è avviata a vincere lo scudetto grazie a, a cui però manca ancora qualcosa per essere vincente anche in Europa. Bravissimo Ranieri con ...consueta intervista settimanale con Arrigo...A nove giornate della fine contano i numeri, e i numeri danno ragione al Professor: se ... E' un ritmo da Arrigo. O da Max Allegri. Tipi che han sempre badato al sodo. Certo, pensando a ...Inter, dentro l'uovo c'è lo scudetto. La squadra di Conte alunga ancora su Milan e Juve. Ora i punti di vantaggio sono un'enormità.Il fatto strano, però, non è che la squadra di Conte sia ormai a un passo dal titolo, cosa che ci può stare visto la qualità complessiva dei giocatori nerazzurri e del fatto che il Milan, secondo a ot ...