Rudy Zerbi fa gli auguri di pasqua ai suoi follower con un dolce tipico del sud | lo conoscete?

Nel giorno di pasqua arriva il momento di fare gli auguri ai propri cari. E, per chi è una celebrità sui social, arriva il momento di fare gli auguri ai propri follower. Ne ha un milione e ottocentomila Rudy Zerbi, amatissimo sui social e sempre pronto a regalare un sorriso ai propri seguaci. Nello specifico Zerbi ha postato una propria foto con un dolce (riteniamo dolce, ma potrebbe essere anche la versione salata) pasquale, di cui parleremo di seguito. A corredo, un semplice messaggio: "Festeggiare sì ma con moderazione! Buona pasqua a tutti!!!" Moderazione necessaria, considerando le contingenze in cui ci troviamo.

