Roma, Smalling vola in Spagna per curare il ginocchio (Di sabato 3 aprile 2021) Chris Smalling è volata in Spagna per una visita medica per cercare di risolvere i fastidi al ginocchio I guai fisici non sembrano voler lasciare Chris Smalling. Il difensore della Roma è ancora alle prese con i problemi al ginocchio, fastidi che hanno portato l’inglese ad avere una postura sbagliata e a procurarsi di conseguenza anche infortuni muscolari. Per cercare di risolvere la situazione, Smalling, come riportato dal Corriere dello Sport, a inizio settimana è volato in Spagna per recarsi a Barcellona dal professor Cugat, specialista nei fattori di crescita. Una decisione presa in accordo con la società giallorossa. Una toccata e fuga spagnola per concordare le migliori cure del caso e cercare di tornare a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Christa inper una visita medica per cercare di risolvere i fastidi alI guai fisici non sembrano voler lasciare Chris. Il difensore dellaè ancora alle prese con i problemi al, fastidi che hanno portato l’inglese ad avere una postura sbagliata e a procurarsi di conseguenza anche infortuni muscolari. Per cercare di risolvere la situazione,, come riportato dal Corriere dello Sport, a inizio settimana èto inper recarsi a Barcellona dal professor Cugat, specialista nei fattori di crescita. Una decisione presa in accordo con la società giallorossa. Una toccata e fuga spagnola per concordare le migliori cure del caso e cercare di tornare a ...

