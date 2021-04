Demi Lovato | “Mi hanno trovata nuda | blu Sono stata dichiarata morta” In un video ricostruisce gli abusi subiti e l’overdose

(Di sabato 3 aprile 2021) “Mi, blu.letteralmentedopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me. Quando misvegliata ero in ospedale, michiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C’era un flash di lui sopra di me. L’ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo il overdose ho capito che non quella notte non ero certo in uno stato d’animo per prendere una decisione consensuale”. Così aveva raccontatonel suo documentario uscito il 23 marzo e ora ha deciso di rivivere quei drammatici momenti mettendo in scena quella notte del 2018 nelclip che accompagna proprio l’uscita del suo settimo album, Dancing With The Devil… ...

, Dancing with the Devi: il video del nuovo singolo della popstar, che ricostruirsce gli abusi e l'overdose.ha sconvolto ancora una volta i propri fan! Dopo aver raccontato le ...Dancing With The Devil ' è il singolo apripista del nuovo album di'Dancing with the Devil ... The Art of Starting Over'. La canzone è stata anticipata per la prima volta nel trailer di YouTube per il suo nuovo documentario in quattro parti in cui parla ...Il 22 aprile esce Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, il settimo album in studio di Demi Lovato. L’opera si compone di 19 tracce e racconta la storia della vita della cantante, compresi ...Demi Lovato racconta e ripercorre la sua overdose nel video ufficiale della canzone Dancing with the Devil: ecco il videoclip ...