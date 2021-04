Pasqua in zona rossa, controlli più stringenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 3 al 6 aprile l’Italia si tinge di rosso. Sarà una Pasqua blindata, così come quella dello scorso anno. E per evitare spostamenti e assembramenti il governo ha annunciato una stretta sui controlli. La decisione è arrivata nel corso di una riunione presieduta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, tra Viminale e Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. “In vista delle Festività Pasquali, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio – si fa sapere – con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 3 al 6 aprile l’Italia si tinge di rosso. Sarà unablindata, così come quella dello scorso anno. E per evitare spostamenti e assembramenti il governo ha annunciato una stretta sui. La decisione è arrivata nel corso di una riunione presieduta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, tra Viminale e Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. “In vista delle Festivitàli, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio – si fa sapere – con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati inelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - maurorotelli : Pensavo fosse uno strascico del 1 aprile ed invece è tutto drammaticamente vero! Speravamo di vivere la Pasqua in s… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - enrydamy : RT @Adnkronos: #Covid attesa per i dati e il verdetto di oggi dopo la stretta di #Pasqua. - giannileft : RT @giannileft: -