Gazzetta_it : #VcomeVolley #A1donne @LegaVolleyFem #Quarti, Frantti e Grobelna portano Chieri sull’1-1 -

La Gazzetta dello Sport

Chieri - Monza 3 - 2 (25 - 23, 19 - 25, 25 - 20, 17 - 25, 15 - 11) ? Sarà la 'bella' a decidere la quarta e ultima finalista tra la Reale Mutua Fenera Chieri e Saugella Monza. Le lombarde si arrendono,...Reale Mutua Fenera Chieri: Alhassan 5, Mayer 1, Villani 11, Mazzaro 6, Grobelna 4,8, De ...- (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia (3) SAUGELLA MONZA - (6) Reale Mutua Fenera ChieriDI ...Chieri si conferma una bellissima realtà della nostra serie A1 e battendo per 3-2 in gara2 la Saugella Monza, prolunga la serie dei quarti dei play off scudetto femminili. La squadra di Bregoli ha mos ...Non è finita finché non è finita. Con una prestazione tutto cuore e volontà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ancora priva di Bosio, supera 3-2 la Saugella Monza aggiudicandosi gara 2 dei quarti dei p ...