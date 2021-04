A Ferrara ancora troppe multe | drone ed elicottero contro i furbetti

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) FERRARA – A Ferrara e provincia la curva epidemica è ancora in salita, e anche se il piano di vaccinazione “sta entrando nella fase di massima accelerazione”, come afferma il prefetto Michele Campanaro, le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid sono ancora tantissime. Anche per questo, dunque, i controlli saranno rafforzati fino a Pasquetta, anche con l’utilizzo di un drone e di un elicottero. Questo, in sintesi, è quanto emerso ieri sera nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il summit, spiega la Prefettura, è stato introdotto dal focus settimanale sulle ricadute dell’emergenza epidemiologica sul sistema sanitario e ospedaliero e l’andamento del piano vaccinale.