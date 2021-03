Progetto Sol Indiges. Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 marzo 2021), 29 marzo 2021, è da oggi visibile il grande murale realizzato dall’artista Agostino Iacurci, L’antiporta, sulle pareti esterne della Biblioteca comunale Ugo Tognazzi Raffaele Panico Solè ilvoluto dal Comune di, in collaborazione con la Fondazione Pastificio Cerere a cura di Marcello Smarrelli. L’obiettivo delè incrementare il patrimonio culturale della città attraverso un programma di interventi di Urban Art, nell’intento di riannodare il filo della storia contemporanea dicon ildelle origini. Questo è il contributo della città alle celebrazioni nazionali per il Settecentesimo anniversario della avvenuta morte di Dante, il 14 settembre 1321, dopo un viaggio come ambasciatore tra Ravenna e Venezia; attraverso ...