Zingaretti a La7: “Presi un Pd morto, ora sono contento che sia sopravvissuto. Io sindaco di Roma? No, ma Raggi è una minaccia per la città” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Io sopravvissuto al Pd? La cosa più importante è che è sopravvissuto il Pd, questo era l’obiettivo. Era morto quando l’ho preso io, nel 2018: sconfitto, diviso come non mai, con delle scissioni“. Così, nella trasmissione “Dimartedì” (La7), Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio ed ex segretario dem, risponde a una domanda ironica del conduttore Giovanni Floris. E aggiunge: “Io ho sempre avuto un obiettivo: un grande Pd in una grande alleanza. E ce l’avevamo anche fatta, perché eravamo il primo partito, avevamo vinto le amministrative e le regionali. Ma quando ho capito che non era più possibile andare avanti, sono stato contento di aver fatto un atto politico e un passaggio di testimone. Queste ore dimostrano che il Pd è e rimane un soggetto politico che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ioal Pd? La cosa più importante è che èil Pd, questo era l’obiettivo. Eraquando l’ho preso io, nel 2018: sconfitto, diviso come non mai, con delle scissioni“. Così, nella trasmissione “Dimartedì” (La7), Nicoladente della Regione Lazio ed ex segretario dem, risponde a una domanda ironica del conduttore Giovanni Floris. E aggiunge: “Io ho sempre avuto un obiettivo: un grande Pd in una grande alleanza. E ce l’avevamo anche fatta, perché eravamo il primo partito, avevamo vinto le amministrative e le regionali. Ma quando ho capito che non era più possibile andare avanti,statodi aver fatto un atto politico e un passaggio di testimone. Queste ore dimostrano che il Pd è e rimane un soggetto politico che ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Nicola #Zingaretti: 'L'uscita di Renzi dal Pd? Trovo che la motivazione politica sia assurda: distrugger… - La7tv : #dimartedi PD, Nicola Zingaretti: 'Ho rischiato, ma ho vinto anche stavolta perché oggi c'è un ottimo segretario' - La7tv : #dimartedi PD, Nicola Zingaretti: 'C'era bisogno di uno shock. Non è stata una resa ma un atto fecondo' - mastrociclista : RT @fattoquotidiano: Zingaretti a La7: “Presi un Pd morto, ora sono contento che sia sopravvissuto. Io sindaco di Roma? No, ma Raggi è una… - mefaimori : RT @fattoquotidiano: Zingaretti a La7: “Presi un Pd morto, ora sono contento che sia sopravvissuto. Io sindaco di Roma? No, ma Raggi è una… -