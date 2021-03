“Ti devo sfigurare per tutta la vita | devi soffrire” | le minacce di un marito

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Tiperla”, “sei una spazzatura”, “timandare al cimitero”, “la prima che ucciderò sarai tu, poi tuo padre e tua madre” e ancora “ti taglio la carne pezzettino per pezzettino perché la morte per te è una punizione troppo semplice,”. Queste sono solo alcune delle numerose e graviche un 30enne residente nella bassa reggiana riservava quotidianamente alla moglie 21enne, che maltrattava per futili motivi legati alla gestione di casa. Eseguita dai carabinieri della stazione di Boretto misura cautelare a carico delper decisione del Tribunale, su richiesta della Procura reggiana.inequivocabili a cui seguivano anche violenze : schiaffi, pugni, calci, ...

