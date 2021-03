DIGITAL360 | CdA approva conti 2020 Utile netto adjusted a 2 | 34 milioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato AIM Italia, ha chiuso ilcon ricavi consolidati pari a 26,3di euro, in crescita del 4% sull’esercizio 2019. L’EBITDA è stato pari a 5di euro, in crescita del 99% rispetto ai 2,5dell’anno prima, mentre l’sono stati di 1,6 e 2,34di euro, contro -0,4 e 0,72al 31 dicembre 2019. La posizione finanziaria netta è debitoria per 1,4di euro, in miglioramento rispetto ai 6,3di euro al 31 dicembre 2019. Il cash flow generato nel periodo è di 4,9di euro. “L’emergenza sanitaria ha ...