Sharon Stone: “Un produttore mi chiese di fare sesso sul set per creare la giusta chimica con l’attore”. E rivela dettagli su “Basic Instinct” (Di sabato 20 marzo 2021) L’autobiografia di Sharon Stone, “The beauty of living twice” non è ancora uscita ma sta già facendo scalpore. Secondo alcune anticipazioni, uscite su Vanity Fair, l’attrice dalle pagine dell’autobiografia torna a gonfiare le file dei casi #MeToo, raccontando un duplice episodio. Da una parte l’attrice racconta, senza fare il nome del film in questione, che un produttore, di cui non rivela il nome, le chiese di fare “sesso realmente” con il co-protagonista di una pellicola, così da rendere più “chimica”, più reale, la scena ma di aver rifiutato. “Ora pensi che se lo scopo, diventerà un bravo attore? Nessuno è così bravo a letto“, avrebbe risposto Stone, come si legge su Vanity. L‘altro spiacevole episodio, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) L’autobiografia di, “The beauty of living twice” non è ancora uscita ma sta già facendo scalpore. Secondo alcune anticipazioni, uscite su Vanity Fair, l’attrice dalle pagine dell’autobiografia torna a gonfiare le file dei casi #MeToo, raccontando un duplice episodio. Da una parte l’attrice racconta, senzail nome del film in questione, che un, di cui nonil nome, ledirealmente” con il co-protagonista di una pellicola, così da rendere più “”, più reale, la scena ma di aver rifiutato. “Ora pensi che se lo scopo, diventerà un bravo attore? Nessuno è così bravo a letto“, avrebbe risposto, come si legge su Vanity. L‘altro spiacevole episodio, invece, ...

FQMagazineit : Sharon Stone: “Un produttore mi chiese di fare sesso sul set per creare la giusta chimica con l’attore”. E rivela d… - erregi69 : Sharon Stone: “Un produttore mi chiese di fare sesso sul set per creare la giusta chimica con l’attore”. E rivela d… - itschastain : RT @freisluiza: amo o conceito barbie mafiosa da michelle pfeiffer em scarface e sharon stone em casino - infoitcultura : Sharon Stone rivela: mi chiesero di fare sesso sul set - infoitcultura : Basic Instinct: Sharon Stone sottoposta a pressioni per fare sesso con i colleghi -