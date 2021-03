Billie Eilish | Beyoncé e Taylor Swift regine dei Grammy

(Di lunedì 15 marzo 2021)Awards nel segno del girl power:da record, vincono. Premiate anche Blue Ivy Carter, H.E.R. e Dua Lipa Dopo settimane di polemiche per la poca trasparenza delle nomination e boicottaggi da parte di vari artisti, si è svolta la scorsa notte la 63esima edizione deiAwards. Una cerimonia nel segno… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei #Grammy2021 ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con i… - RaiNews : Il premio più importante dei #GRAMMYs va a Billie Eilish: 'Everything I Wanted' è disco dell'anno, Taylor Swift con… - SkyTG24 : Grammy Awards 2021, Beyoncé entra nella storia con 28 premi. Billie Eilish disco dell'anno - IVCARUSFALLS : RT @comeanimamai: io lo sento un featuring tra Billie Eilish e Harry nell'aria - m1diss0ci0 : RT @patvoclo: belle eilish che guarda harry e harry che fischia dopo che Billie di è esibita è quello che avevo bisogno per andare avanti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

... possiamo dirlo " ha visto trionfare praticamente tutte le popstar del nostro cuore: Beyoncé ha infranto ogni record raggiungendo le 28 statuette in carriera,ha vinto per il disco dell'...E MEGHAN THEE STALLION: ECCO COME SI FA UN DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO La serata verrà ricordata anche per i bellissimi discorsi di ringraziamento fatti sul palco da Meghan Thee Stallion ...15 mar 2021 - Il resoconto completo della 'music's biggest night' di quest'anno, che ha visto trionfare Billie Eilish, Beyoncé e Taylor Swift ...I Can’t Breathe’ di H.E.R. è miglior brano dell’anno. E’ stato incoronato alla 63esima edizione dei Grammy Award, gli Oscar della musica. Il brano è dedicato a George Floyd, l’afroamericano ucciso dal ...