Decine di mascherine gettate in strada, pronto intervento di pulizia a Misinto (Di domenica 14 marzo 2021) Le mascherine usate sono diventate il principale rifiuto abbandonato per strada. Lo testimonia anche l'operazione di "pronto intervento" effettuata ieri a Misinto da una decina di volontari tra operatori della Croce Rossa Alte Groane e Gruppo volontari civici. In un pomeriggio hanno raccolto ben 15 sacchi di rifiuti abbandonati lungo le strade. L'articolo proviene da Il Notiziario.

