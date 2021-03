Calciomercato, svolta Inter torna Zhang - La decisione di Suning (Di domenica 14 marzo 2021) L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ricostruisce però le prossime mosse di Zhang dando uno spiraglio di ottimismo in vista del prossimo futuro. Dopo una lunga assenza tra un mesetto circa ... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 marzo 2021) L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ricostruisce però le prossime mosse didando uno spiraglio di ottimismo in vista del prossimo futuro. Dopo una lunga assenza tra un mesetto circa ...

Advertising

cmdotcom : Un girone fa la gara della svolta: mai più pazza, tutte le mosse decisive di #Conte che hanno ribaltato l'#Inter… - infoitsport : Calciomercato Juventus, affondo per Haaland | Svolta per Messi: lo scenario - LAROMA24 : ?????? UFFICIALE, #Karsdorp rinnova con la #ASRoma fino al 2025: 'Sentire la fiducia è stato determinante per imprime… - cmercatoweb : ?? #Juventus, possibile beffa in estate: svolta per #SergioRamos, lo scenario attuale in casa #RealMadrid?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? DAI CAMPI - Zapata, #Castrovilli, Tomiyasu, Lozano e Augello: tutte le novità! #Sassuolo, c'è la svolta per Boga ???? https:… -