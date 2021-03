Pd: Letta al circolo di Testaccio accolto da striscione e applausi, 'Daje Enrì' (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Daje Enrì, ripiamose sti cocci!!!". Enrico Letta ha trovato uno striscione ad accoglierlo al circolo del Pd di Testaccio, che stamattina ha visitato con un passaggio breve e a sorpresa. Il prossimo segretario dem non aveva mai reciso il suo legame con il 'suo' circolo, anche in questi anni in cui ha fatto spola con Parigi, che a suo tempo confezionò un altro celebre striscione con scritto 'grazie presidente' dopo l'uscita da palazzo Chigi. Letta ha salutato i militanti che lo aspettavano, rigorosamente a distanza, ricevuto tanti complimenti e battimani e ha scambiato con loro qualche impressione: "Che devo dire domani?", ha chiesto l'ex premier sollecitando: "Dobbiamo aprire, parlare con la gente". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - ", ripiamose sti cocci!!!". Enricoha trovato unoad accoglierlo aldel Pd di, che stamattina ha visitato con un passaggio breve e a sorpresa. Il prossimo segretario dem non aveva mai reciso il suo legame con il 'suo', anche in questi anni in cui ha fatto spola con Parigi, che a suo tempo confezionò un altro celebrecon scritto 'grazie presidente' dopo l'uscita da palazzo Chigi.ha salutato i militanti che lo aspettavano, rigorosamente a distanza, ricevuto tanti complimenti e battimani e ha scambiato con loro qualche impressione: "Che devo dire domani?", ha chiesto l'ex premier sollecitando: "Dobbiamo aprire, parlare con la gente". ...

