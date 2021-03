Serie A 27esima giornata sconfitta immeritata del Crotone contro la Lazio Doppietta di Simy e gol laziali da parte di Milinkovic | L Alberto | Caicedo

(Di venerdì 12 marzo 2021)2 Marcatori:13°,29°, L.39°,( R ) 49°,84°(3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu (A. Pereira), Marusic,-Savic, Leiwa Pezzini, L., Fares, Correira (), Immobile (Muriqi). All. S. Inzaghi(3-4-1-2): Cordaz, Magallan (Djidji), Golemic, Luperto, Pereira (Benali), Petriccione (Di Carmine), Molina, Reca (Rispoli), Messias, Ouna,. All. Cosmi (in panchina Tardioli) Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini Assistenti: Prenna – Capaldo Quarto giudice a bordo campo: Antonio Giua di Olbia Var: Di Paolo – Avar: Di Iorio Ammoniti: Djidji, Rispoli, ...

...due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Juventus la Lazio rialza la testa superando 3 - 2 il Crotone ultimo in classifica nell'anticipo dellagiornata del campionato di...Commenta per primo Dopo la tre giorni di coppe europee, a Roma si gioca l'inedito anticipo del venerdì alle 15, valido per lagiornata e in programma allo Stadio Olimpico tra Lazio e Crotone. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com: LAZIO - CROTONE Venerdì ...Alle 20.45 al Gewiss Stadium i padroni di casa dell'Atalanta riceveranno la visita di una delle più belle realtà di questa Serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano ...Lazio 3. Crotone 2. Marcatori: Milinkovic 13°, Simy 29°, L.Alberto 39°, Simy ( R ) 49°, Caicedo 84° Lazio (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu (A. Pereira), Marusic, Milinkov ...