Il bonus «Io resto a casa» non esiste | si tratta di un contenuto umoristico

Venerdì 12 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp diverse segnalazioni che chiedevano di verificare le informazioni contenute in alcuni messaggi circolati nei giorni scorsi sulla app di messaggistica istantanea. Il messaggio oggetto della nostra verifica fa riferimento a un presunto «bonus Io resto a casa» del valore di 120 euro, che sarà erogato a «ogni cittadino che resta responsabilmente a casa nei giorni di Pasqua e Pasquetta». Il messaggio si conclude con un presunto link contenente il modulo per effettuare la richiesta e un ringraziamento al governatore della regione in cui circola il messaggio. Fino a questo momento abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Puglia. Si tratta di un contenuto umoristico.

LucaBurnout : BONUS IO RESTO A CASA. Regione Lazio ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 120€,nei giorni di Pasqua e P… - Robecho1 : @elenabonetti 100€ a settimana per bonus baby sitter è una vera presa per il culo come del resto tutti i sostegni - d_ringhio : BONUS IO RESTO A CASA La Regione Veneto versa, a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa, 120€ nei giorni… - gastaldellovalt : BONUS IO RESTO A CASA La Regione Lazio versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 120€, nei giorni d… - ibrielimovic : romagnoli leao e casti se tutto gira bene ci portano 60 milioni quest'estate, 28 per tomori e il resto+bonus qualif… -