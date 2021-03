Brusaferro: «In Italia curva in crescita da 6 settimane consecutive» - Video (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus, le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa del 12 marzo sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’incidenza accelera, tocca 225 casi per 100mila abitanti. Rezza: «No allarmismo ingiustificato su AstraZeneca». Qui il Video della conferenza stampa. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus, le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa del 12 marzo sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’incidenza accelera, tocca 225 casi per 100mila abitanti. Rezza: «No allarmismo ingiustificato su AstraZeneca». Qui ildella conferenza stampa.

