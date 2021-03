Advertising

sportli26181512 : Rullo Inter negli scontri diretti, ma a Conte manca ancora il tassello più fidato: Rullo Inter negli scontri dirett… - ClaudioTonon : RT @GianScudieri: Vi lascio con un'ultima cosina circa il 'dominio' dell'Atalanta: fino al gol di Skriniar, l'Inter ha toccato più palloni… - NicoOreste : RT @GianScudieri: Vi lascio con un'ultima cosina circa il 'dominio' dell'Atalanta: fino al gol di Skriniar, l'Inter ha toccato più palloni… - YassNeve : RT @GianScudieri: Vi lascio con un'ultima cosina circa il 'dominio' dell'Atalanta: fino al gol di Skriniar, l'Inter ha toccato più palloni… - RaduTitolare : RT @GianScudieri: Vi lascio con un'ultima cosina circa il 'dominio' dell'Atalanta: fino al gol di Skriniar, l'Inter ha toccato più palloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Rullo Inter

La Gazzetta dello Sport

Le vittorie di Juve e Milan avevano alzato la pressione sull'. Alcuni giocatori sono parsi meno sciolti che in altre occasioni, ma l'attenzione è rimasta altissima per tutti i 95 minuti. Con 18 ...Ma poi, grazie ai panni dicompressore che questasta recentemente indossando, la vittoria è arrivata comunque. E la vittoria di una partita sporca, difficile è un'ulteriore step di ...L’Inter di Antonio Conte vola in campionato, e da quando si è impossessata della vetta della classifica non vuole più mollarla. Conte ha manipolato la testa dei giocatori affinché essi riconoscessero ...L’Inter ha preso un andamento da vero rullo compressore in campionato. LEGGI ANCHE ——-> Calciomercato Inter, Suning pronto a cedere | La decisione su Conte. Calciomercato Inter, Simeone via ...