FINTA EMAIL DI RIMBORSO ENEL | ATTENZIONE ALLA TRUFFA File di Rimborso Enel-IT81200

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 9 marzo 2021)diArriva unacon indicato che è l’ultimo sollecito per incassare un. In realtà una. Il link accedi al servizio rimanda ad un sito finto che non è l’. Quindi! Ecco il testo del messaggio si tratta di un ultimo sollecito si dispone di unincompiuto ildi 99.32 € ancora valido fino al 09/03/2021 Questa mail vi informa che l’importo non rimane disponibilité Fare clic sul Seguente link : Accedi a Myqui il linkche ...