Rai prega Amadeus per il ter Lui dice no | poi ni | poi forse

(Di lunedì 8 marzo 2021) Laura Rio Già si litiga sulla prossima edizione. Ascolti così così, bene però gli spot. I due conduttori offesi: "Non è un flop" La finale andata bene, una notte per riflettere e «Ama» torna sui suoi passi. L'altro ieri aveva escluso categoricamente un triplete. Ieri, nella conferenza stampa di chiusura, ha riaperto i giochi: ci penso. È sceso in campo l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per convincere il conduttore a ripensarci, ad accettare l'incarico per il Festival 2022, che poi sarebbe il Festival 2021 mancato per via del Covid. «Quello che ho detto ieri l'ho detto in maniera consapevole - risponde il conduttore all'ad - L'idea è ora di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l'energia, vediamo. Ma servono forze e idee». Sarà per il 2022 o più avanti... «Magari a 70 anni». La sostanza è che nei giorni ...