8 marzo | un anno di ‘andrà tutto bene’ e adesso? Io devo davvero lavorare

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’82020, diciamocelo, è stato pessimo. Ci avevano appena chiuse in casa ed eravamo nel mood dell’andràbene a tutti costi. In quel momento non sapevamo, ahimè, che il costo dell’andràbene lo avremmo pagato noi, e i ragazzi, e i bambini. Non sapevamo come sarebbe stata la storia, e ce l’abbiamo messa tutta per farla girare per il verso giusto. Con abnegazione ci siamo sacrificate sull’altare del Paese. Ebbene, a undi distanza ecco i risultati. Scuole – ancora – chiuse. Congedi parentali – ancora – non pervenuti. Ferie – ancora – tutte ipotecate per seguire (chi ce li ha) i figli. Situazione imbarazzante, al limite del plausibile, per la quale, personalmente, andrò in piazza e parteciperò allo sciopero indetto dal movimento Non Una Di Meno. Ma andare in piazza lo so che non basta. E allora, ...