Spaccata nella notte in via XX Settembre in un negozio Wind

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’obiettivo erano gli smartphone e i tablet esposti in vetrina, ma i malviventi chetra giovedì 4 e venerdì 5 marzo hanno cercato di entrare neldelladi via XXnon hanno avuto grande fortuna. Secondo una prima ricostruzione, fatta dagli uomini della polizia che stanno lavorando al caso, sembra che i criminali abbiano cercato di sfondare la vetrina del locale che si affaccia su passaggio Limonta – che collega via XX a via Tiraboschi – con dei sassi recuperati per strada. All’appello sembra manchi solo uno smartwatch, mentre una telecamera di sicurezza sarebbe stata rotta dalle persone che hanno provato a entrare nel. Sempretra giovedì e venerdì c’è stato un altro tentativo di furto, a poche ...

princigallomich : SAN SEVERO – FURTO CON SPACCATA NELLA NOTTE ALLA TABACCHERIA – BAR DI CORSO DI VITTORIO VICINO LA CHIESA DI CROCE S… - SanSeveroNews : Alle ore 04,15 della scorsa notte ignoti malfattori hanno messo a segno un furto nel bar-tabaccheria in corso Giuse… - la_bongia : Noemi che si è spaccata di Tabata ed è diventata una smilza è la mia ispirazione ma solo nella mia mente perché nel… - LaFede_C : Allora Lodo però la vecchia che fa la spaccata carina anticonformista vai bravo. La recita dell'oratorio estivo per… - flyinspoon : @ViganoCarmen @RegLombardia Dovresti riuscire a prenotarlo lo stesso, clicca su Categorie prioritarie e bypassa l'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccata nella

Alto Adige

Sono ancora in corso le indagini della Polizia sullaavvenutanotte tra il 4 e il 5 marzo in pieno centro a ...al negozio della Wind in via XX Settembre, in pieno centro a Bergamo. I ladri sono entrati in azionenotte tra il 4 e il 5 marzo con un sasso e una mazza di ferro lasciati sul posto . ...Ladri in azione nella notte, la vetrina che si affaccia sulla galleria sfondata con una mazza di ferro. Le indagini della polizia ...Colpo al Piccolo Mondo di piazza dei Cocomeri, l'associazione di categoria: "Città buia e vuota favorisce questi episodi" ...