Tragedia a Roma: 15enne trovato agonizzante muore in ospedale. In casa scoperti dei farmaci (Di giovedì 4 marzo 2021) Tragedia in zona Ostiense. Un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato agonizzante in casa, trasferito d’urgenza all’ospedale, non ce l’ha fatta. La corsa in ospedale e il decesso Un ragazzo, un adolescente, è stato trovato in un appartamento di via del Commercio, in fin di vita. Gli operatori del 118 hanno provato a soccorrerlo, ma comprendendo la gravità della situazione, è iniziata la corsa verso l’ospedale, e contro il tempo. Arrivato al San Camillo di Roma, in condizioni critiche, il ragazzo non ce l’ha fatta. E’ stata aperta un’indagine, su cui lavorano gli agenti di Polizia del Commissariato Colombo, per comprendere la natura di questa tragica morte. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti dei farmaci, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021)in zona Ostiense. Un ragazzo di soli 15 anni è statoin, trasferito d’urgenza all’, non ce l’ha fatta. La corsa ine il decesso Un ragazzo, un adolescente, è statoin un appartamento di via del Commercio, in fin di vita. Gli operatori del 118 hanno provato a soccorrerlo, ma comprendendo la gravità della situazione, è iniziata la corsa verso l’, e contro il tempo. Arrivato al San Camillo di, in condizioni critiche, il ragazzo non ce l’ha fatta. E’ stata aperta un’indagine, su cui lavorano gli agenti di Polizia del Commissariato Colombo, per comprendere la natura di questa tragica morte. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti dei, ...

