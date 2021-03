Colleferro, 30enne aggredisce i Carabinieri in un bar: scatta la norma ‘Willy’ (Di giovedì 4 marzo 2021) L a cosiddetta norma “Willy” è stata applicata sempre a Colleferro dai Carabinieri della compagnia locale nei confronti di un 30enne del luogo per reati contro la persona. La norma “Willy” prende il nome in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ucciso proprio nella cittadina di Colleferro il settembre scorso. Il provvedimento è stato applicato in seguito ad un intervento dei Carabinieri della Stazione di Colleferro nel mese di dicembre quando, alle ore 19.40, hanno controllato un bar del centro cittadino con musica e pieno di gente che stava ancora consumando bevande alcoliche (quando la regione era ancora Arancione e dunque si andava contro il dpcm vigente). Leggi anche: Roma, l’aperitivo romantico… con una pecora al bar Nel corso della verifica, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) L a cosiddetta“Willy” è stata applicata sempre adaidella compagnia locale nei confronti di undel luogo per reati contro la persona. La“Willy” prende il nome in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ucciso proprio nella cittadina diil settembre scorso. Il provvedimento è stato applicato in seguito ad un intervento deidella Stazione dinel mese di dicembre quando, alle ore 19.40, hanno controllato un bar del centro cittadino con musica e pieno di gente che stava ancora consumando bevande alcoliche (quando la regione era ancora Arancione e dunque si andava contro il dpcm vigente). Leggi anche: Roma, l’aperitivo romantico… con una pecora al bar Nel corso della verifica, un ...

CorriereCitta : Colleferro, 30enne aggredisce i Carabinieri in un bar: scatta la norma ‘Willy’ - CasilinaNews : Colleferro, Daspo Willy per un 30enne del luogo: ubriaco, aggredì i Carabinieri in un bar del centro… -