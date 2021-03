Terra dei Fuochi, roghi di rifiuti in calo a febbraio grazie ad Action Day (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese di febbraio sono diminuiti i roghi di rifiuti nelle province di Caserta e Napoli rispetto allo stesso mese del 2020: sono 72 infatti i roghi registrati (62 nel Napoletano, 10 nel Casertano) contro i 176 di un anno fa (135 in provincia di Napoli e 41 in quella di Caserta). I dati sono stati diffusi dall’ufficio dell’Incaricato al contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania Filippo Romano, e confermano l’efficacia dei cosiddetti “Acion Day”, ovvero le operazioni interforze di controllo ambientale del territorio che avvengono ogni settimana in pochi comuni per volta, in modo da poter massimizzare i risultati, e che portano quasi sempre al sequestro di attività imprenditoriali, spesso responsabili degli sversamenti illegali, e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese disono diminuiti idinelle province di Caserta e Napoli rispetto allo stesso mese del 2020: sono 72 infatti iregistrati (62 nel Napoletano, 10 nel Casertano) contro i 176 di un anno fa (135 in provincia di Napoli e 41 in quella di Caserta). I dati sono stati diffusi dall’ufficio dell’Incaricato al contrasto del fenomeno deidinella Regione Campania Filippo Romano, e confermano l’efficacia dei cosiddetti “Acion Day”, ovvero le operazioni interforze di controllo ambientale del territorio che avvengono ogni settimana in pochi comuni per volta, in modo da poter massimizzare i risultati, e che portano quasi sempre al sequestro di attività imprenditoriali, spesso responsabili degli sversamenti illegali, e di ...

reportrai3 : Terra dei fuochi: una guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti Domenica dalle 20.… - ProvinciaSinte1 : RT @ProvinciaSinte1: Cattedrali nel deserto Folle occidentali Non costruiamo con la terra Ma le mani dei natali È un turismo di guerra E l… - PsiBologna : Città #Bologna e terra #EmiliaRomagna della musica e dei musicisti per eccellenza e di spettacolo, va promosso un g… - FoggiaIc : Marta I. 1F Neve che scendi dal cielo per posare con delicato tocco sulla Terra per farle una carezza. Il tuo cando… - Carmela_oltre : RT @RaiScuola: L' #1marzo 1938 moriva #GabrieleDAnnunzio. Questo filmato introduce la lettura di alcuni suoi indimenticabili componimenti,… -