Pigneto (Roma) – Scoppia una lite e la aggredisce la moglie con un coltello (Di sabato 27 febbraio 2021) Discute con la moglie per i voti del figlio, Scoppia una lite e la aggredisce con un coltello. E' successo nella serata di ieri al Pigneto. Un uomo, un cittadino filippino di 43 anni ha dapprima aggredito la moglie a parole poi l'ha accoltellata alla gola. E' stato un amico di famiglia, presente in casa,

