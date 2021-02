"Mio marito Luca era tutto per me. Dicono sia un eroe, per me era un angelo e non c'è più" (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Dicono che è un eroe. Per me invece era un angelo che ora non c’è più". Zakia Seddiki la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere. In attesa degli esami autoptici nell’istituto di Medicina legale del policlinico Gemelli è sorretta dalla sorella Samia, che l'abbraccia tra le lacrime. Lo racconta il Messaggero: "Non riesco ancora a capire cosa sia accaduto e perché. Mio marito era un uomo buono, non so chi potesse avercela con lui. Questo per me e la mia famiglia è il momento del silenzio e della preghiera. So solo che Luca non c’è più. Mi ha lasciato sola con le nostre bimbe: è un dolore troppo forte. Per me Luca era tutto". I due si erano sposati nel 2015, insieme ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) "che è un. Per me invece era unche ora non c’è più". Zakia Seddiki la moglie diAttanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere. In attesa degli esami autoptici nell’istituto di Medicina legale del policlinico Gemelli è sorretta dalla sorella Samia, che l'abbraccia tra le lacrime. Lo racconta il Messaggero: "Non riesco ancora a capire cosa sia accaduto e perché. Mioera un uomo buono, non so chi potesse avercela con lui. Questo per me e la mia famiglia è il momento del silenzio e della preghiera. So solo chenon c’è più. Mi ha lasciato sola con le nostre bimbe: è un dolore troppo forte. Per meera". I due si erano sposati nel 2015, insieme ...

