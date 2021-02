Governo: Rotondi, 'bene sottosegretari, Tabacci e Gabrielli riscatto storia Dc' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti della squadra dei sottosegretari, in particolare bene Forza Italia con le migliori professionalità; Tabacci riscatta la storia della Dc, e in qualche modo anche Gabrielli". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti della squadra dei, in particolareForza Italia con le migliori professionalità;riscatta ladella Dc, e in qualche modo anche". Lo dice Gianfranco, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera.

