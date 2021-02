Recovery Fund, più attenzione al mondo delle donne. Parte la petizione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Recovery Fund e donne. Tutta l’Italia si copre di fiocchi rosa grazie alle attiviste di Giusto Mezzo, per chiedere un Recovery Plan più equo e inclusivo. Raccolte 55.869 firme in tre giorni donne e pari opportunità: nella politica, nel mondo del lavoro, nei ruoli chiave di aziende pubbliche e private. Non si parla d’altro da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021). Tutta l’Italia si copre di fiocchi rosa grazie alle attiviste di Giusto Mezzo, per chiedere unPlan più equo e inclusivo. Raccolte 55.869 firme in tre giornie pari opportunità: nella politica, neldel lavoro, nei ruoli chiave di aziende pubbliche e private. Non si parla d’altro da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

M5S_Europa : Il #RecoveryFund dimostra che l'#UE sa reagire alle crisi con solidarietà. Per questo sosteniamo l'idea di un Recov… - pinapic : In questi giorni tante donne hanno appeso un fiocchetto fucsia con un qr code per firmare la petizione del… - Agenzia_Ansa : Il discorso di Mario Draghi al #Senato in10 frasi all'unità alla pandemia, dal lavoro alle donne al Recovery fund.… - regbasilicata : BARDI INCONTRA BRUNETTA: BASILICATA PROTAGONISTA NEL RECOVERY FUND - Agenda_Digitale : Digitalizzare i processi clinico-assistenziali: come vincere la sfida -