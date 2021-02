Luca Attanasio e l'intervista a Propaganda Live sugli italiani in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ricordo di Diego Bianchi, che nel 2018 incontrò l'ambasciatore italiano ucciso: 'Era giovanissimo, oltre che gentile, preparato e consapevole dei rischi che si correvano' nel ... Leggi su today (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ricordo di Diego Bianchi, che nel 2018 incontrò l'ambasciatore italiano ucciso: 'Era giovanissimo, oltre che gentile, preparato e consapevole dei rischi che si correvano' nel ...

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - elvielly : RT @matteorenzi: 43 e 30 anni. Servitori dello Stato, impegnati nella zona molto complessa dell’Africa centrale, in servizio per una missio… - GabrieleCarrer : RT @AmbEydar: Esprimo cordoglio all'Italia per la perdita del suo Ambasciatore nella R. D. del Congo, Luca Attanasio, e del Carabiniere Vit… -