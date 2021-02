Green Blue Days, i giorni dello sviluppo sostenibile partono da Napoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) con un sito web e un grande evento per formare i giovani, sostenere le imprese, confrontarsi con le istituzioni. Green Blue Days è un progetto che punta sulle competenze per trasformare le parole in stili di vita, in comportamenti e in un cambiamento radicale Leggi su 2anews (Di lunedì 22 febbraio 2021) con un sito web e un grande evento per formare i giovani, sostenere le imprese, confrontarsi con le istituzioni.è un progetto che punta sulle competenze per trasformare le parole in stili di vita, in comportamenti e in un cambiamento radicale

repubblica : Tre banche Ue fermano i fondi per l'estrazione petrolifera nell'Amazzonia ecuadoriana. E gli indios applaudono: Un… - repubblica : L’inevitabile avanzata della finanza green: BlackRock, il maggior gestore patrimoniale del mondo, ha annunciato tag… - repubblica : Guido Maria Brera: 'Dai 'Diavoli' alla rivoluzione verde, così la finanza può riscattarsi': Intervista al chief inv… - sofiapisu95 : RT @greenbluegedi: La lana che non si butta via e produce reddito - sofiapisu95 : RT @greenbluegedi: Dalla lavanda al rosmarino, metti una pianta antismog in balcone -