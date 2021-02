**Pd: Fedeli, 'in Direzione risposte da gruppo dirigente, su donne errore politico enorme'** (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In Direzione il gruppo dirigente del Pd deve dire perché ha determinato un arretramento così forte e assumersi la responsabilità dell'errore politico enorme che ha compiuto. Quello che è avvenuto non era mai successo prima e non me lo aspettavo. Pensavo che il tema dell'equilibrio fosse radicato nel dna del gruppo dirigente...". La senatrice Valeria Fedeli si aspetta un'assunzione di responsabilità per "il vulnus politico" determinato dall'esclusione delle donne dalla delegazione dem del governo Draghi nella Direzione convocata giovedì prossimo. Ma la Direzione non è fuori tempo massimo, visto che la squadra di governo potrebbe essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Inildel Pd deve dire perché ha determinato un arretramento così forte e assumersi la responsabilità dell'che ha compiuto. Quello che è avvenuto non era mai successo prima e non me lo aspettavo. Pensavo che il tema dell'equilibrio fosse radicato nel dna del...". La senatrice Valeriasi aspetta un'assunzione di responsabilità per "il vulnus" determinato dall'esclusione delledalla delegazione dem del governo Draghi nellaconvocata giovedì prossimo. Ma lanon è fuori tempo massimo, visto che la squadra di governo potrebbe essere ...

