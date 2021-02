Luigi Albertelli | morto l' autore di Goldrake | Hello! Spank e altre sigle

(Di sabato 20 febbraio 2021), il parolieredicult come quelle di, èil 19 febbraio 2021 a 86 anni., il parolieredi numerosetv e canzoni famose, èall'età di 86 anni il 19 febbraio 2021. Nella sua lunga carriera ha regalato brani che hanno accompagnato l'infanzia di molte generazioni come ledi Ufo Robot,era nato a Tortona il 21 giugno 1934 e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni '60, portando al successo al Festival di Sanremo il ...

TORTONA - Ha scritto pagine importantissime della musica italiana e, con le sue canzoni, ha tenuto compagnia a grandi e piccoli. Il mondo della musica piange il tortonese, paroliere e autore televisivo, mancato a 86 anni . Scrisse, tra i suoi tantissimi successi, le sigle di Ufo Robot, Furia, Goldrake, Remi, Anna dai capelli rossi oltre alle celebri ...Il brano " Il mio angelo ", scritto appositamente per Fiordaliso daed Enzo Malepasso, è dedicato al figlio primogenito. Nel 2011 Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca ...Luigi Albertelli, il paroliere autore di sigle cult come quelle di Goldrake e Hello! Spank, è morto il 19 febbraio 2021 a 86 anni. Luigi Albertelli, il paroliere autore di numerose sigle tv e canzoni ...Un altro grande paroliere della musica italiana ci ha lasciato: dopo la notizia di ieri della morte di Andrea Lo Vecchio oggi diciamo addio anche a Luigi Albertelli, autore dei testi di decine e decin ...