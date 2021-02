Governo: donne e Sud in quota sottosegretari, verso Cdm lunedì/Adnkronos (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - I 5 Stelle, nella partita del sottoGoverno, pagheranno anche lo scotto per l'emorragia di parlamentari M5S legata al voto di fiducia: il 'pacchetto' di sottosegretari, per i grillini, passa infatti da 13 a 11. L'elenco si è ristretto, la competizione sale. Al dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, i pentastellati lavorano per far spazio a uno dei loro, soprattutto per puntellare il reddito di cittadinanza. Tra i nomi che rimbalzano, quello della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come 'facilitatrice' delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa largo un'altra donna: l'ex membra del direttorio grillino Carla Ruocco. Ma per approdare a via Veneto, la parlamentare di origini campane dovrebbe lasciare la presidenza della commissione di inchiesta sulle banche, il che aprirebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) () - I 5 Stelle, nella partita del sotto, pagheranno anche lo scotto per l'emorragia di parlamentari M5S legata al voto di fiducia: il 'pacchetto' di, per i grillini, passa infatti da 13 a 11. L'elenco si è ristretto, la competizione sale. Al dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, i pentastellati lavorano per far spazio a uno dei loro, soprattutto per puntellare il reddito di cittadinanza. Tra i nomi che rimbalzano, quello della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come 'facilitatrice' delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa largo un'altra donna: l'ex membra del direttorio grillino Carla Ruocco. Ma per approdare a via Veneto, la parlamentare di origini campane dovrebbe lasciare la presidenza della commissione di inchiesta sulle banche, il che aprirebbe ...

Agenzia_Ansa : Sessismo a Tokyo, le donne alle riunioni del partito 'ma zitte'. Dopo la bufera sulla questione causata da Yoshiro… - TeresaBellanova : Nel governo solo 8 donne ministre su 23? I partiti potevano fare di più. Ho parlato in tempi non sospetti del tropp… - chiaragribaudo : Poche donne in questo governo. Nessuna del @pdnetwork. Mettiamo sempre la parità di genere nei documenti e poi la n…