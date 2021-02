GF Vip 5, Tommaso Zorzi shock: “Giulia Salemi deve andare a San Patrignano” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placano le polemiche al Grande Fratello Vip 5 è stavolta al centro della bufera c’è uno degli inquilini più amati, nonché uno dei possibili vincitori, Tommaso Zorzi. Nonostante la tregua con Giulia Salemi seguita all’ultima diretta del reality show di Canale 5, l’influencer milanese sembra continuare a non vedere di buon occhio la ragazza, al punto da fare su di lei una battuta così infelice e brutta da attirare le proteste del web, suscitando l’indignazione di un po’ tutti i telespettatori del programma, non solo dei fan di Giulia. Nel dettaglio, Tommaso ha paragonato la ragazza a Amy Winehouse, la cantante inglese scomparsa ancora giovane a causa dell’abuso di sostanze, sia alcol che droga. Non solo, perché Zorzi, tra il serio e il faceto, ha proposto di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placano le polemiche al Grande Fratello Vip 5 è stavolta al centro della bufera c’è uno degli inquilini più amati, nonché uno dei possibili vincitori,. Nonostante la tregua conseguita all’ultima diretta del reality show di Canale 5, l’influencer milanese sembra continuare a non vedere di buon occhio la ragazza, al punto da fare su di lei una battuta così infelice e brutta da attirare le proteste del web, suscitando l’indignazione di un po’ tutti i telespettatori del programma, non solo dei fan di. Nel dettaglio,ha paragonato la ragazza a Amy Winehouse, la cantante inglese scomparsa ancora giovane a causa dell’abuso di sostanze, sia alcol che droga. Non solo, perché, tra il serio e il faceto, ha proposto di ...

fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - NoemiiP_ : 'Non è molto (per niente) ma è un lavoro onesto' Io voglio un The best fatto coi fiocchi comunque eh #tzvip… - __alessia98 : So che potete fare un video migliore voi. Ma che è sta cosa. #tzvip -